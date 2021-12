Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a murit marti dupa ce ar fi cazut de la un etaj superior al unui hotel din Alba Iulia era cadru didactic la un liceu din judetul Alba si luni, la momentul cazarii, a solicitat o camera la ultimul etaj, potrivit Agerpres. Potrivit unui reprezentant al unitatii hoteliere, femeia,…

- Ieri a fost o zi grea pentru familia și prietenii Rebecai Condrea. Tanara de 20 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Cluj, a fost inmormantata. Zeci de persoane au venit sa o conduca pe ultimul drum pe studenta.

- Cei care doresc sa se imunizeze au la dispozitie si centrul de vaccinare din Iulius Town, de langa Terasa food court, cu acces din exterior pe langa scarile Tucano, iar din interior, cu liftul semnalizat.

- O fetița de 10 ani a fost gasita intr-o padure din Rusia, langa mama eidecedata din cauza hipotermiei. Cele doua plecase de acasa pentru a face o plimbare. Fetița și mama ei nu purtau haine adecvate pentru temperaturile scazute inregistrate, mai ales pe timp de noapte.

- Cel putin cinci oameni au fost ucisi de un bombardament asupra unei moschei din capitala afgana Kabul, transmite AP. Este primul atac major din Kabul de cand fortele occidentale s-au retras in august.

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat, sambata, pe un teren situat in apropierea aerodromului din Strejnic, județul Prahova. In avion erau doua persoane in varsta de 22 și 25 de ani.Potrivit ISU Prahova, un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat pe un teren din apropierea aerodromului din…

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…