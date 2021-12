O familie de brașoveni a sacrificat porcul în interiorul casei: Vecinii s-au speriat și au apelat autoritățile O familie de brașoveni a sacrificat porcul in interiorul casei: Vecinii s-au speriat și au apelat autoritațile O familie de brașoveni a sacrificat porcul in interiorul casei: Vecinii s-au speriat și au apelat autoritațile Tradițiile și obiceiurile de Craciun sunt transmise, cu sfințenie, din generație in generație. Un astfel de caz este la Brașov, unde cațiva localnici au apelat serviciul de urgența 112, dupa ce vecinul acestora s-a gandit sa sacrifice un porc in casa. A inceput deja perioada in care oamenii se pregatesc de taierea porcului. Unii au și facut-o deja, ținand cont mai mult sau mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

