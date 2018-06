Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ISU Brasov au anuntat, sambata, ca mai multe echipaje au intervenit pe DN 1, in localitatea Timisul de Sus. "Un autoturism a cazut in rau. Sunt patru victime, trei adulti si un copil de doi ani", au anuntat reprezentantii ISU. Potrivit acestora, cele patru victime sunt constiente, o femeie…

- „Sunt curat, mi-am recunoscut fapta”. Acestea sunt cuvintele lui Raul Robert, tanarul de 18 ani care a plonjat cu mașina in lacul Ghioroc, in urma cu 10 zile, incident in urma caruia doua tinere au murit. (Reduceri mari la jocuri PC) Miercuri, baiatul a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, dupa…

- Cinci oameni murit si unul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de o linie de cale ferata si a plonjat zeci de metri, oprindu-se pe camp. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, langa localitatea Uivar, din Timis. (Console si accesorii gaming) Persoana ranita este un copil de…

- Incidentul s-a petrecut in incinta gradinii zoologice Beekse Bergen din Olanda, cunoscuta pentru sutele de specii de animale exotice expuse aici. Turistii francezi au fost suprinsi pe o camera de supraveghere video din incinta parcului, in timp ce coboara din masina si merg pe jos cativa metri, in…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident, dupa ce au intrat intr-un copac cu o masina pe care tocmai o furasera. Potrivit politistilor, in autoturism se aflau un barbat de 39 de ani si un pusti de doar 14 ani. Cei doi au baut cot la cot, au furat o masina Daewoo Cielo si au […] The post Accident…

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…