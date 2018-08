Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu doi copii a fost recuperata, duminica, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunand la 112 dupa ce s-au ratacit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turisti si i-au dus in siguranta in Sinaia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier petrecut pe centura de ocolire a municipiului Caracal, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. ISU Olt a transmis ca un barbat in varsta de 34 de ani, cu traumatism la picior, o fetița in varsta de patru ani cu atac…

- Jandarmii montani intervin marți seara pentru recuperarea a cinci turiști din București, aflați pe traseul Varful Omu-Gura Diham din Munții Bucegi, care au fost fugariți de o ursoaica cu pui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Jandarmeriei Prahova, jandarmii montani din Bușteni au…

- Jandarmii montani intervin marți seara pentru recuperarea a cinci turiști din București, aflați pe traseul Varful Omu-Gura Diham din Munții Bucegi, care au fost fugariți de o ursoaica cu pui. (Oferta speciala playstation) Potrivit Jandarmeriei Prahova, jandarmii montani din Bușteni au plecat intr-o…

- Jandarmii montani de pe Valea Prahovei au intervenit, sambata, pentru recuperarea a cinci persoane, trei adulti si doi copii, care au plecat din Azuga spre Busteni, pe drum turistii intalnindu-se cu un urs. Potrivit Jandarmeriei Romane, pe parcursul zilei de sambata, jandarmii de pe Valea…

- Sase adolescenti au fost salvati, joi seara, de jandarmii montani dupa ce au intrat in panica din cauza ploii si a vizibilitatii reduse. Tinerii cu varste intre 17 și 19 ani, au plecat in drumeție, in masivul Piatra Craiului, la primele ore ale dimineții. Dupa cateva ore de urcat, au ajuns pe Varful…

- Jandarmii din cadrul rezervei de intervenție și un echipaj de pompieri, au intervenit la o familie din Drobeta Turnu Severin, pentru ridicarea unui șarpe ce intrase in locuința. (Console si accesorii gaming) Proprietarul a sunat la 112 si a cerut ajutorul pompierilor, dupa ce s-a trezit cu reptila in…

- Pagina web a Ministerului Educației Naționale (edu.ro), folosita de milioane de oameni pentru a afla informațiile despre programa școlara, calendarul examenelor și rezultatele evaluarilor periodice, a fost compromisa. In codul sursa se regasesc probleme majore care va pot afecta siguranța cibernetica.