O familie cu cinci copii din Comarna au rămas fără bunuri după un incendiu le-a ars casa O gospodarie din localitatea Comarna, comuna Comarna, Județul Iași in decurs de trei zile a avut nevoie de intervenția pompierilor militari ieșeni. Daca in data de 24 ianuarie 2022, incepand cu ora 20:25, echipaje de interventie din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea incendiului violent ce a mistuit toate bunurile casei. Familia formata din cei 5 copii, patru fete și un baiat cu varste cuprinse intre 4 luni și 11 ani sunt intreținuți de catre mama și ajutați de catre bunici. Pentru ca au ramas fara bunurile necesare, pompierii militari, echipajele de intervenție… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

