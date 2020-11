Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe luna, in crestere cu +4,7- fata de anul trecut, arata datele publicate de Friedrich-Ebert Stiftung. In septembrie 2019, valoarea cosului minim de consum…

- Începând de astazi, 9 noiembrie, toți cei 2.982.890 de elevi din învațamântul preunversitar își desfașoara cursurile exclusiv online, potrivit Institutului Național de Statistica. Din numarul total de elevi, 112.030 de copii învața…

- Asociația CERT Transilvania a lansat proiectul „Casuța pentru copii” prin care s-a incercat achiziționarea unei case de tip container din donații, pentru o familie fara posibilitați financiare din comuna Margau.

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut cu jumatate de miliard de euro in primele 7 luni și se apropie de 10 mld. euro Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie…

