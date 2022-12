O familie a primit factură de energie electrică de un milion de lire sterline: A fost amuzant la început! O familie din Kent a ramas fara bani in cont, dupa ce a fost anunțata ca datoreaza aproape 1 milion de lire sterline furnizorului de energie electrica și ca i s-au prelevat din cont 80.000 de lire sterline prin debit direct. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.000 de lei este factura la energie electrica pe care a primit-o fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Țarile UE sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei energie electrica, iar acum se lucreaza la creșterea limitelor de capacitate, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, intr-un interviu acordat UNIAN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Marți, 11 octombrie, rușii au bombardat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk, in urma carora s-au inregistrat distrugeri pe scara larga, afirma șeful Consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mikola Lukașuk, potrivit RBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un om de afaceri din Italia, Marsala, a ajuns direct in spital dupa ce a primit o factura uriașa la energie electrica. Daca vedetele din Romania s-au dezlanțuit pentru cateva mii de lei, afaceristul italian a primit o factura de 83.000 de euro! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Taifunul a lovit sambata centrul Japoniei cu ploi torențiale și vant violent, provocand moartea a doua persoane și lasand zeci de mii de gospodarii fara energie electrica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cantarețul Dorian Popa a primit o factura de peste 8.500 de lei la energie electrica. La fel ca filosoful Mihai Șora sau actorul Marius Manole, Popa a ramas stupefiat cand a vazut cat are de plata. Acesta le-a transmis fanilor sai ca știa el de ce nu a plecat in concediu. Daca in cazul lui Șora …

- Casa Poporului, a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, are o factura lunara la curent de un milion de lei. Marea problema este ca recepția cladirii nu a fost facuta niciodata, iar in absența ei nu se pot face proiecte de investiții pe bani europeni pentru eficientizarea rețelei electrice.…

- Filosoful Mihai Șora scrie miercuri pe Facebook ca a primit o factura de peste 6.000 de lei la energie electrica deși nu are televizor, nici aer condiționat, și ii intreaba pe internauți cum sa procedeze in acest caz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…