Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din judetul Mures, de 90 si 87 de ani, au decedat, sambata, dupa ce un autoturism in care se mai aflau doua persoane, un barbat si o femeie, a iesit de pe DN 75, pe raza localitatii Muncelu din Muntii Apuseni, si s-a rasturnat intr-o rapa.

- Avea toata viața inainte, dar a ales sa iși puna capat zilelor. Vlad, un tanar in varsta de 20 de ani, student la Medicina, s-a aruncat de la etajul trei al Spitalului Sf. Spiridon din Iași. Baiatul suferise recent o intervenție chirurgicala la colon.

- Un caz de deces la Spitalul Vechi din Satu Mare este anchetat de poliție. Un pacient s-a urcat pe geam și a cazut de la etajul al treilea. Personalul nu a intervenit, ci a sunat la 112. Totul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03.30. Un pacient internat in cadrul […] Source

- Un barbat a murit, duminica noapte, dupa ce a cazut de la etajul 3 al spitalului in care era internat. Acesta s-ar fi dezechilibrat, iar impactul cu asfaltul i-a fost fatal. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața, din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Noi informații in cazul Sarei, adolescenta in varsta de 15 ani care a murit dupa ce a cazut de la etajul al 8 al unui bloc din Brașov. Apropiații fetei spun ca ea nu ar fi consumat niciodata alcool.

- Cine este Sara, adolescenta de 15 ani care a murit, dupa ce a cazut de la etajul 8, in Brașov. Tanara ar fi consumat alcool și ar fi fost la o petrecere la verișoara ei. Ce au spus apropiații despre tragedie.

- O adolescenta de 15 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul al optulea al unui bloc de locuinte din municipiul Brasov. Incidentul a avut loc la ora 2:00 dimineata, iar echipajele medicale trimise de urgenta la fata locului nu au putut decat sa constate decesul.

- O fata de 15 ani a cazut, in noaptea de sambata spre duminica, de la etajul 8 al unui bloc din Brașov și a murit, informeaza Mediafax. Polițiștii spun ca adolescenta s-ar fi aruncat.Poliția Brașov a fost sesizata duminica, la ora 2.