Stiri pe aceeasi tema

- INSP se contrazice cu Ministerul Sanatații. Elevii vor purta masca doar in pauze sau si la ore?In ultimele zile, in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate legate de timpul in care elevii ar trebui sa stea cu masca, atunci cand vor incepe scoala. Premierul Ludovic Orban a spus ca…

- Ministrul belgian al Sanatații, Maggie De Block, criticat dupa ce a declarat ca purtatul maștilor de protecție „nu are sens din punct de vedere medical”, a aparut în Parlament cu o masca imprimata cu propria fața.De Block a declarat ca nu este deranjata ca masca imprimata cu…

- Federatia SANITAS din Romania solicita Senatului sa analizeze cu atenție legea carantinei si izolarii, susținand ca angajații din sistemul medical au ajuns „sclavi din punct de vedere al drepturilor/relațiilor de munca și inchizitori din punct de vedere al obligațiilor la locul de munca”. „Federația…

- Avocatul Poporului (AP) cere ministrului Finantelor, Florin Citu, un punct de vedere cu privire la situatia cu care se confrunta aproximativ 1.000 de angajati din cadrul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Giurgiu. De asemenea, AP solicita ministrului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic".

- Susținut de unele filiale PSD pentru o candidatura la șefia Consiliului Național, Vasile Dincu pune condiții de „redemocratizare” a partidului și afirma ca „sunt cateva județe din Sud care au caștigat alegerile in ultima perioada, dar nu reprezinta nimic din punct de vedere politic și nici din punct…

- Un proiect de lege al Jandarmeriei Romane cu privire la manifestarile publice prevede interzicerea acoperirii fetei in timpul protestelor cu intentia de a impiedica identificarea. „E un punct de vedere al Jandarmeriei la o initiativa legislativa la care lucram cativa deputati impreuna cu mai multe ONG-uri”,…

- Declarație cel puțin șocanta de la un expert controversat, directorul spitalului San Raffaele din Milano. El susține ca din punct de vedere clinic, noul coronavirus NU mai exista in Italia și ca nici vorba de un al doilea val al pandemiei. Asta, deși alți experți avertizeaza ca pericolul unor infectari…