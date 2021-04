Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a cerut ca productia de vaccinuri anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson sa fie stopata intr-o fabrica, dupa ce, la sfarșitul lunii martie, lucratorii nu au respectat protocolul și au combinat greșit substanțele, contaminand 15 milioane de…

- Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson&Johnson este singurul din lume care se administreaza intr-o singura doza. Specialiștii susțin ca acesta difera fața de celelalte seruri și ofera mai multe incredere in randul populației.

- Testele din fazele 1 și 2 sunt primele efectuate pe om in cadrul dezvoltarii oricarui tratament. Acestea urmaresc sa verifice daca nu este periculos și sa furnizeze informații inițiale despre eficacitatea acestuia, insa faza a treia, care in mod normal se realizeaza pe un eșantion mai mare de persoane,…

- Detalii privind campania de vaccinare anti COVID 19.Programarile pentru etapa a treia a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID 19 vor putea fi facute in platfoma de vaccinare incepand cu 15 martie, cand se va deschide lista de asteptare pentru romanii care vor sa se vaccineze.Medicul Valeriu…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare impotriva coronavirusului, a rupt tacerea in legatura cu vaccinul romanesc anti-covid-19. El a spus anterior și cand va intra un al patrulea tip de ser in țara. Valeriu Gheorghița, despre vaccinul romanesc anti-covid-19 Medicul…

- Ucraina a convenit sa creasca la 15 milioane numarul dozelor de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul american Novavax, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Primele doze de vaccin ar urma sa ajunga in Ucraina in iulie, a precizat…

- Autoritațile germane recomanda, intr-un proiect de declarație, ca vaccinul AstraZeneca impotriva Covid-19 sa nu fie folosit pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani. CITEȘTE ȘI: Testul care iți arata cat de sanatoasa este inima ta: Dureaza mai puțin de un minutIntr-o declarație a Comisiei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.632 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 au fost administrate 517 vaccinuri, din care 247 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…