- UPDATE 8 Ministerul Apararii Naționale (MApN) a reacționat miercuri la afirmațiile ministerului rus al Apararii, care ar fi acreditat ideea ca in Romania ar fi relocate aeronave de lupta ucrainene. „Pe teritoriul Romaniei nu se afla aeronave militare ucrainene”, spune MApN. „Cu privire la afirmațiile…

- Proteste si mesaje anti-Putin au aparut si in Romania, in ultimele zile, in marile orase sute de manifestanti adunandu-se pentru a striga impotriva razboiului. Duminica la Iași au fost peste 1.000 de oameni adunați in Piața Unirii care au protestat fața de invadarea Ucrainei de catre Rusia lui Putin.…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…

- Sambata dimineața a murit profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Avea 81 de ani, arata „Ziarul de Iași”. Nascut la 28 aprilie 1940 la Barlad, prof. univ. dr. Cristian Dragomir a absolvit in anul 1962 Facultatea…