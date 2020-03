Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va rechiziționa fabrica de biocide Hexi Pharma, inchisa in urma tragediei de la Colectiv, cand s-a descoperit ca aceasta firma livrase spitalelor din Romania dezinfectanți neconformi, transmite Europa FM. Surse guvernamentale au declarat pentru Europa FM ca toate utilajele fostei fabrici inca…

- Epidemia de coronavirus și criza de substanțe dezinfectante din aceasta perioada aduc schimbari majore in activitatea companiilor. Una dintre marile fabrici de cosmetice din țara incepe sa produca biocide.

- Ziarul Unirea Romania incepe sa produca maști medicinale, combinezoane și biocide pentru a nu mai depinde doar de import Romania incepe sa produca maști medicinale, combinezoane și biocide pentru a nu mai depinde doar de import Dupa ce Romania și intreaga Europa se confrunta cu o criza majora de maști…

- Victor Ponta a precizat intr-un interviu acordat Libertatea ca s-ar putea declansa o criza economica pe fondul izbucnirii epidemiei de coronavirus. "Este o criza legata de sistemul de sanatate, dar va degenera imediat. Economic va degenera evident. 80 la suta dintre seringile din lume se…

- O cladire industriala din Beijing va fi reconvertita in doar sase zile intr-o noua uzina care va produce masti medicinale, pentru a face fata cererii explozive pentru acest produs pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat luni agentia oficiala de presa Xinhua, preluata de Reuters.Noua…

- China, exemplu suprem de mobilizare! Dupa ce chinezii au construit un spital in 10 zile pentru bolnavii de coronavirus, acum vor trasforma, in doar sase zile, o cladrie in fabrica de maști medicinale.

- O cladire industriala din Beijing va fi reconvertita intr-o fabrica de maști medicinale, in 6 zile, pentru a face fața cererii masive de maști de protecție impotriva coronavirusului, noteaza agenția de presa chineza Xinhua. Fabrica va fi construita de China Construction First Group și va produce 250.000…

- Producatorul de electrocasnice De Longhi a anunțat achiziția unei fabrici in localitatea Madaras, judetul Bihor, unde vrea sa angajeze 500 de persoane in producție.Platforma industrala are 25.000 de metri patrați. ”Tranzactia este menita sa sprijine cresterea organica urmarita de grup pentru principalele…