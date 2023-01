Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a preluat, de la inceputul pana la mijlocul acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene, de la Republica Ceha. Printre prioritațile anunțate de Suedia se afla doar cele legate de schimbarile climatice și razboiul din Ucraina, nu aderarea la spațiul Schengen a unor noi state, precum Romania…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Este ancheta la Suceava, dupa ce au fost gasite in Vama Siret, intr-un microbuz care venea din Ucraina, material exploziv, trei fiole cu morfina și un cartuș de mitraliera AK74. Obiectele se aflau in bagajele a trei barbați imbracați in haine militare. Potrivit Autoritații Vamale Romane, aceștia aveau…

- Uniunea Europeana i-a indemnat, miercuri, pe miniștrii apararii din blocul comunitar sa coordoneze achizițiile de arme, pentru a obține condiții mai bune de la furnizori, in timp ce incearca sa refaca stocurile epuizate de livrarile catre Ucraina, transmite Reuters. Țarile occidentale vor sa iși refaca…

- Membrii CSAT au aprobat actualizarea programului „Armata 2040″, in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis, in cadrul careia principalul punct pe agenda l-a constituit analiza razboiului din Ucraina și implicațiile sale pentru Romania. De asemenea, aceștia…

- Divizia 101 Aeropurtata a armatei Statelor Unite a fost desfașurata in Europa pentru prima oara in aproape 80 de ani, in condițiile tensiunilor uriașe dintre Rusia și NATO. Unitatea, poreclita „Screaming Eagles”, este antrenata sa acționeze pe orice camp de lupta din lume imediat. Canalul american de…

- Numarul mare de refugiati veniti in Germania din Ucraina si din alte tari este principalul subiect al discutiilor purtate marti, la Berlin, de guvernul federal si comunitatile locale, noteaza DPA, citata de Agerpres. Peste 1 milion de persoane din Ucraina au sosit in Germania de la inceputul invaziei…

- Pe contul de Twitter al Ukraine Weapons, specializat in publicarea de imagini provenite din surse deschise sau oficiale referitoare la armamentul folosit in Ucraina, au aparut imagini cu muniție fabricata in Romania folosita de armata ucraineana impotriva trupelor ruse. Din imaginile postate pe net…