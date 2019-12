Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost intampinata miercuri de zeci de elevi in nord-estul Londrei la un eveniment organizat de Armata Salvarii in cadrul caruia a inmanat cadouri de Craciun si a ajutat la decorarea bradului, relateaza Reuters. Melania, care se afla la Londra impreuna cu…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, în urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție, care trateaza incidentul drept unul "terorist", relateaza presa internaționala.22.30 Atacul…

- Membrii formației rock britanice The Who au devenit primii artiști onorați pe nou inființata Music Walk of Fame din Londra, o atracție culturala care are ca model celebrul Bulevard al gloriei din Hollywood, Los Angeles, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Dupa prezentarea noului Music Walk…

- O serie de fotografii alb-negru cu trupa The Rolling Stones din vremea primului lor turneu desfasurat in anul 1963 vor fi prezentate in premiera publicului cu ocazia unei expozitii organizate luna aceasta in estul Londrei, potrivit Reuters. Imaginile, surprinse intr-un studio de inregistrari din Londra…

- Costumul purtat de Alec Guinness in "Star Wars" si o piesa de vestimentatie haute couture creata de John Galiano pentru Christian Dior se afla printre exponatele care vor putea fi vazute din 29 februarie, in prima expozitie majora dedicata kimonoului, la Victoria and Albert Museum din Londra.

- Cele mai recente propuneri prezentate de Londra cu privire la Brexit nu sunt suficient de bune, a declarat marti negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE (CAG) de la Luxemburg, au anuntat trei surse diplomatice, citate de Reuters. Barnier…

- O balena de aproximativ 10 metri a fost gasita moarta in raul Tamisa, in estul Londrei, si acum va fi predata oamenilor de stiinta pentru a i se face necropsia, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Balena a fost gasita moarta marti in localitatea Greenhithe din comitatul Kent, unde apa este…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost abordat miercuri, intr-un spital din Londra, de tatal unui copil bolnav, care i-a reprosat ca ingrijirea de care a avut parte copilul sau este inacceptabila si ca serviciul national de sanatate a fost distrus, relateaza Reuters. Johnson se afla intr-o…