Stiri pe aceeasi tema

- In vederea promovarii și conservarii patrimoniului imaterial al Geoparcului Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului”, Consiliul Județean Buzau, prin Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Ținutul Buzaului”, organizeaza in perioada 15 iunie – 19 august 2022…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat luni ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers. „Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale de dezvoltare pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis, dupa intalnirea cu Igor Grosu, liderul Parlamentului Republicii Moldova, la Chisinau, ca Romania are obligatia de a ajuta statul vecin sa adere la Uniunea Europeana si a subliniat, in contextul de securitate din regiune, ca tara noastra „este…

- La Muzeul Național de Arta al Moldovei a fost vernisata astazi expoziția temporara cu genericul ”Cinci cupluri de artiști”. Ea cuprinde 51 de lucrari de pictura, grafica și ceramica Evenimentul a fost organizat in parteneriat cu Direcția cultura a municipiului Chișinau, informeaza Noi.md cu referire…

- La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala din capitala a fost vernisata astazi o expoziție cu genericul „Frumuseți inaripate. Pasari decorative din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala”, informeaza Noi.md cu referire la moldpres.md. In debutul manifestarii, directorul…

- Romania pledeaza pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si se angajeaza sa sprijine procedurile de armonizare cu legislatia europeana. O rezolutie in acest sens a fost adoptata de parlamentarii de la Bucuresti si Chisinau, in cadrul unei sedinte a Comisiei…

- Un cutremur de 2,2 grade s-a produs, luni dimineața, la ora 1.11. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, jud. Vrancea, la o adancime de 79 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brasov, 88 km S de Bacau, 104 km NE de Ploiesti, 122 km V de Galati,…

- Republica Moldova va primi sprijin in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Alaturi de Franța și Germania, Romania a coprezidat prima Conferinta internationala privind crearea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova.