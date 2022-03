Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment tragic a avut loc in Franța. Șapte persoane s-au stins din viața, dupa ce a avut loc o explozie puternica, in Saint-Laurent-de-la-Salanque. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, considera ca este o tragedie istorica pentru intreaga regiune.

- Incendiu apartament – etaj 1, in municipiul Focsani, str. Crisana. Intervine Detașamentul de Pompieri Focsani cu 3 autospeciale de stingere , 1 autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime și modulul SMURD. Nu sunt victime. Revenire intervenție mun. Focșani: Incendiul se manifesta in interiorul…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri seara, la la un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, anunța ISU București. 20 de persoane au fost evacuate pana in acest moment. Alarma a fost data in aceasta seara, dupa ce vecinii au sunat la 112. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, in interiorul…

- Treisprezece milioane de persoane din Kenya, Somalia si Etiopia se confrunta cu o foamete grava in contextul in care Cornul Africii trece prin cea mai puternica seceta din ultimele decenii, a transmis marti Programul Alimentar Mondial (PAM), potrivit AFP. Nu a mai avut loc un sezon ploios…

- Au fost momente de groaza in aceasta dimineața la Cluj-Napoca, acolo unde o explozie, urmata de un incendiu, a facut mai multe victime. Din pacate, potrivit ultimelor informații, o prsoana a fost gasita carbonizata, in timp ce alte doua au suferit arsuri grave pe suprafața corpului. Reacția primarului…

