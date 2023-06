Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit și mai mulți au fost raniți intr-o explozie care a zguduit sambata o fabrica de explozibili aflata in apropiere de capitala turca Ankara, a anuntat Ministerul turc al Apararii.

