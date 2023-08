Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 45 de oameni au fost raniti astazi intr-o explozie produsa la o fabrica de opto-mecanica din orasul Serghiev Posad, situat la aproximativ 50 km nord-est de Moscova, transmit Reuters si EFE, citand autoritatile locale. ‘O explozie a avut loc pe teritoriul fabricii de opto-mecanica Zagorsk’,…

- Sase persoane au fost ucise si doua ranite intr-o explozie la o fabrica de explozibili din orasul Ceapaevsk, din centrul Rusiei, potrivit unor surse ale serviciilor de urgenta citate de agentia de presa de stat TASS, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Fabrica, aflata la circa 30 km sud-vest de…

- O explozie la o fabrica de explozibili din regiunea Samara, in centrul Rusiei, a provocat vineri, 7 iulie, moartea a cel puțin 6 persoane și ranirea altor 2, au anunțat serviciile de urgența, potrivit agențiilor de presa ruse, preluate de AFP. „O explozie a avut loc la fabrica Promsintez din Chapayevsk.…

- Explozia - care a distrus complet mai multe apartamente de la diverse etaje ale blocului, intr-un cartier locuit, la Kiev - a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, ”probabil din cauza unei scurgeri de gaze naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram parchetul ucrainean. Two people died…

- Patru persoane au fost ucise si mai multe ranite in urma unei explozii survenite marti la o uzina de praf de pusca in zona centrala a Rusiei, au anuntat autoritatile, precizand ca este vorba despre un accident, transmite AFP, potrivit Agerpres."O explozie s-a produs in incinta uzinei de praf de pusca…

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala…

- O explozie in apropierea orasului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o locuinta cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii se ocupa cu scoaterea locuitorilor care se mai afla sub daramaturi, a anuntat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters. Conform…

- Suna alarmele de raid aerian in Kiev, joi dimineața. Un atac aerian asupra capitalei Ucrainei a ucis un copil și doi adulți, azi noapte. Cel puțin 12 oameni au fost raniți, spun autoritațile, potrivit CNN. Forțele ucrainene susțin ca au doborat toate cele 10 rachete lansate la Kiev peste noapte, insa…