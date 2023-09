Stiri pe aceeasi tema

- O explicatie pentru stabilitatea surprinzatoare a cursului valutar leu/euro din 2023: Investitorii straini au intrat pe titluri de stat romanesti in S1/2023, plasamentele lor urcand la un maxim istoric de 26,4% in iunie, de la circa 19% la final de 2022.Intrarile de investitii straine de portofoliu…

- Planul de reorganizare modificat al lui Dinamo a fost aprobat azi de judecatorul sindic, ceea ce inseamna ca la club poate incepe reconstrucția. Prin aceasta decizie s-au șters datorii de peste 5 milioane de euro. ...

- In aceasta seara, 31 august, știrea data de Mesagerul de Neamț privind schimbarile de la varful invațamantului nemțean au fost confirmate. Florentina Luca-Moise a transmis redacției un comunicat in care precizeaza care este echipa care ramane in inspectorat de la 1 septembrie 2023, pentru inca un an.…

- Nu dormi bine? Exista o explicație surprinzatoare din partea cercetatorilor franceziCaldura extrema nu este buna pentru somn și exista riscul ca din cauza schimbarilor climatice, tot mai mulți oameni sa sufere din cauza lipsei somnului, informeaza AFP, transmite Rador. Explicația„Pana la aproximativ…

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…

- Curs valutar BNR, 17 iulie 2023. La cursul BNR al zilei de ieri, moneda europeana a avut o variație negativa fața de ziua precedenta, fiind cotat la 4,9426 lei, iar dolarul american a avut și el o variație negativa, fiind cotat la 4,4014 de lei. Piețele europene au avut un trend in scadere la finalul…

- Hidroelectrica (H2O) a confirmat așteptarile și a debutat pe Bursa de Valori București (BVB) cu o creștere de 5,7% in prima zi de tranzacționare. Investitorii au fost mulțumiți, brokerii și politicienii s-au felicitat intre ei și totul pare perfect....

- Opt state europene non-UE au decis sa se alature sancțiunilor impuse de Consiliul European impotriva persoanelor responsabile pentru sprijinirea sau implementarea actiunilor care submineaza sau ameninta suveranitatea si independența Republicii Moldova, precum si democrația, statul de drept, stabilitatea…