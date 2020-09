Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni s-au inghesuit la un concert susținut in acest weekend de Tzanca Uraganu. Participanții au dansat umar langa umar și nu au purtat masca de protecție, dupa cum se poate vedea chiar din imaginile postate de artist pe pagina de Facebook.La concertul de sambata au participat sute de persoane,tinerii…

- Masca devine obligatorie și in Braila, de Ziua Marinei si de Ziua orasului, in zona in care vor avea loc manifestarile tradiționale. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Participantii vor purta masca de dimineata pana seara. Ceremoniile vor tine trei zile.

- Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 19.00, un tanar de 24 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 65 de ani, tot din Zalau,…

- Niște elevi ruși, sub indrumarea lui Alexei Kuceyko, profesor asistent de RUDN, au descoperit o insula necunoscuta anterior in apropierea arhipelagului Pamintului Noul. Opt participanți la grupul de proiect "РискСат" din Troitsk, Tula, Venev, Dedovsk, Gatcina, Sankt-Petersburg și Yakutsk au facut o…

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Pavel Filip a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a avut o intrevedere cu ambasadorul rus, Oleg Vasnețov, la care a discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa. © Sputnik / Алексей КуденкоRusia va susține exportul moldovenesc și va relua…

- Proiectul „Misiune la Muzeu” va fi demarat luna aceasta in trei muzee din Bucuresti, iar el va fi derulat pana in luna octombrie, potrivit news.ro.Museum Quest - Misiune la Muzeu este un proiect cultural nou, alternativa dinamica si interactiva la vizitarea unui muzeu. Acest produs recreativ cultural…

- Festivalul de muzica Rock Another World a inceput joi la Iasi. Acesta se desfașoara pana duminica, iar participanții trebuie sa respecte reguli pentru prevenirea transmiterii noului coronavirus.Festivalul Rock Another World se desfașoara de joi pana duminica la Iași. Organizatorii anunța ca…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru completarea Codului Penal. Astfel șoferii care vor organiza sau participa la curse ilegale vor fi sancționați cu o amenda de pina la 75 mii lei sau inchisoare de pina la doi ani, scrie unimedia.info. Potrivit prevederilor, participarea conducatorului mijlocului…