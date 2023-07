Stiri pe aceeasi tema

- Doua scene, 56 de artisti si trei zile de distractie. Totul se intampla in Craiova, unde a inceput festivalul IntenCity 2023. Cap de afis anul acesta este Enrique Iglesias, care a ajuns aseara in Banie. In prima seara de festival, publicul s-a bucurat de cele mai in voga melodii ale anilor ’80 si ’90,…

- Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a facut primele declarații despre crima care a ingrozit Romania. Tragedia a avut loc, marți, in Gradina Botanica din Craiova, acolo unde doi tineri se plimbau. Potrivit ultimelor informații transmise de edil, criminalul și victimele nu se cunoșteau, iar tragedia…

- „Intentia companiilor americane prezente in Romania de a continua sa se dezvolte si sa creeze noi locuri de munca in tara noastra reprezinta o garantie ca avem un mediu economic si un cadru fiscal stabil, predictibil si competitiv, in care investitorii straini au incredere. Parteneriatul nostru strategic…

- Preotul care slujea la centrul de varstnici ”Bodrogului” din Arad și la Penitenciarul Arad, Aurel Jigovan (54 de ani), a fost gasit mort intr-o balta de pescuit din localitatea Camna.Polițiștii au scos trupul neinsuflețit din apa, dar pe trupul acestuia nu au fost identificate urme de violența și…

- Dragos Pislaru, copresedinte al REPER, a declarat sambata ca Romania se afla intr-o stare de asediu, facand referire la AUR si „agenda hada a extremismului”, sustinand ca daca partidul condus de George Simion va fi lasat „sa isi faca de cap”, aceasta formatiune va scoate Romania din UE. „Romania se…

- Transformam pacea de fiecare zi in sarbatoare. Realizata in coproductie de TVR Cluj si TVR Timisoara, editia speciala a emisiunii moderate de Sergiu-Vitalian Vaida aduce impreuna lumi indepartate. Duminica, 30 aprilie, ora 13.30, in direct de pe Valea Ariesului Mare la TVR 3, TVR Cluj, TVR Timisoara…

- Sute de cosuri cu produse de lux au fost cumparate de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Suma totala cheltuita a fost de 30.000, scrie Europa Libera. Cosurile de Paste contin produse alese: vinuri frantuzesti, ciocolata si foie gras, acestea fiind cumparate prin intermediul…

- Inca de la inceputul mandatului USR la Primaria Brașov am observat cu toții o tendința ingrijoratoare in administrarea publica locala – majoritatea deciziilor sunt adoptate fara a fi luate in considerare nevoile și preocuparile cetațenilor. Deși autoritațile se lauda cu faptul ca asculta și iau in considerare…