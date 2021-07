O eventuală criză economică este principalul risc de care se tem românii în 2021 (sondaj) Cei mai multi romani se tem de o eventuala criza economica sau financiara care le-ar afecta veniturile, iar pe langa aceasta printre riscurile mentionate cel mai frecvent continua sa se numere incendiul, accidentele auto, imbolnavirile sau dezastrele naturale, potrivit celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021). In acest sens, dupa un an marcat de pandemie, cercetarea sociologica arata ca o criza economica sau financiara care ar afecta veniturile - risc nou introdus in sondaj - este cel mai adesea mentionata de romani, respectiv… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

