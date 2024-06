Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite nu este de acord ca dictatorul chinez, Xi Jinping, sa „joace la doua capete”, adica sa consolideze legaturile Chinei atat cu Occidentul cat si cu Rusia, a transmis, joi, diplomatia americana. China „nu poate avea atat untul cat si banii pentru unt”, a spus in fata presei un purtator…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti seara la Belgrad, unde isi continua un turneu european, in urma unei vizite de stat in Franta de doua zile, pe care a incheiat-o marti, potrivit unei publicatii oficiale, relateaza AFP, preluata de News.ro.Xi Jinping a sosit la Belgrad cu un avion special,…

- Vladimir Putin și-a inceput al cincilea mandat marți ca lider rus la o inaugurare stralucitoare a Kremlinului. El și-a distrus oponenții politici, a declanșat un razboi devastator in Ucraina și a concentrat toata puterea in mainile sale.Deja in funcție de aproape un sfert de secol și cel mai longeviv…

- Catalin Avramescu Iata ceva ce vede si un orb, aude si un surd: libertatea de expresie este sub asediu. Nu, nu ma refer doar la China comunista – acolo nici nu a existat. Si nici la Rusia putinista – acolo traia oricum pe timp imprumutat. Ma refer in primul rand la Occident. Sub guvernele Stangii, mai…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Beijing ca Rusia s-ar chinui in Ucraina daca nu ar avea sprijinul Chinei. Diplomatul american s-a referit la componentele pe care rușii le folosesc pentru a fabrica arme. Blinken face vineri o vizita in China, relateaza Mediafax.

- O aliata a presedintelui Vladimir Putin a avertizat marti Europa ca a intocmit deja legislatie pentru a raspunde daca active ruse in valoare de aproape 300 de miliarde de dolari vor fi confiscate de Occident si utilizate pentru a ajuta Ucraina, relateaza Reuters.

- Rusia iși extinde doua noi coridoare de transport menite sa lege Asia de Europa, slabind sancțiunile impuse de Occident, in timp ce turbulențele din Orientul Mijlociu perturba comerțul mondial. Rețelele de transport maritim și feroviar prin Iran și un pasaj maritim in Arctica ar putea consolida pivotul…

- Cel mai mare numar de lansari orbitale din istorie a avut loc anul trecut cand au fost efectuate la nivel mondial 221 de lansari orbitale, cu un total de 2.938 de vehicule, arata un raport realizat de Bryce Tech. Daca SUA au reușit un record personal, iar China vine puternic din urma, Europa da semne…