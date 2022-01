Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa cu 22 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in intervalul 4-20 februarie 2022. Disciplinele sportive sunt sanie, bob, skeleton, schi alpin, schi fond, sarituri cu schiurile, biatlon si patinaj viteza, anunța Comitet

- Anul nou incepe cu o competiție de darts, și nu cu orice competiție, ci cu Campionatul Mondial WDF 2022, Campionatul Mondial de Darts. Județul Mureș este casa multor sportivi talentați, așa cum am spus de multe ori. De data aceasta ne mandrim cu Kadar Laszlo, care ne va reprezenta orașul, județul, regiunea…

- Scandal monstru azi noapte in Baia Sprie. Mai mulți indivizi cel mai probabil aflați sub influența bauturilor alcoolice (și nu numai?!) s-au luat la bataie cu batele in fața Centrului de Vaccinare din Baia Sprie. Indivizii nu s-au mulțumit sa se bata in Ajunul Craciunului așa ca au inceput sa distruga…

- Știința Explorari Baia Mare a intalnit, in ultima etapa a turului, miercuri, 15 decembrie, pe teren propriu, SCMU Craiova. Știința Explorari – SCMU Craiova 1-3 (-12, -21, 23, -20) – etapa a 11-a Explorari: Taboada 2p, Aldea 8p (4 blocaje), Klochko, Tarța 10p (un as), Moreira 14p (3 blocaje), S. Dragomir…

- Elevii care participa la programul Pedibus, initiat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a-i stimula pe copii sa mearga pe jos la scoala, s-au intalnit azi, in centrul orasului, cu Mos Nicolae. "In aceasta dimineata, un numar record de elevi s-au alaturat traseelor Pedibus, avand…

- In perioada 26-30 ianuarie a anului 2022, in județul Maramureș, la Șuior, va avea loc o etapa oficiala din Campionatul Mondial de Snowboard si Ski, in circuitul World Rookie Tour. In acest sens, CJ a alocat suma de 45.000 lei din fondul de rezerva la dispoziția Consiliului Judetului Maramures, prevazut…

- Traficul rutier pe drumul județean 184 Baia Sprie – Cavnic a fost acoperit cu un strat subțire de zapada, dupa ce in aceasta seara a inceput sa ninga abudent. Se circula greu deoarece zapada care cade ingheața instant iar șoferilor le este greu sa stapaneasca vehiculele. Drumarii au ieșit cu un utilaj…