Gelu Vişan, dat afară din partidul lui Traian Băsescu

Consiliul Executiv Local al Organizatiei Municipale PMP Craiova a hotarat, in sedinta din 16 mai 2018, ca d-ul Gelu Visan, membru al acestei organizateii, sa fie exclus. In urma Raportului prezentat in sedinta, hotararea a fost luata in unanimitate. Propunerea a fost facuta de presedintele… [citeste mai departe]