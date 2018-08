O era in care "discipolii isi intrec maestrii": Deutsche Bank se uita neputincioasa cum o companie cu peste un secol mai tanara a depasit-o ca valoare de piata

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au crescut joi cu peste 12-, dupa ce compania a convins investitorii ca poate genera flux pozitiv de numerar si sa obtina profit, in timp ce directorul general Elon Musk si-a cerut scuze pentru jignirile adresate in trecut unor analisti. Cresterea actiunilor a adaugat circa 6,27 de miliarde…

- Potrivit cele mai recente analize Counterpoint Research, vanzarile OnePlus au depasit Samsung pe segmentul premium intr-una din cele mai dinamice piete smartphone din regiunea Asiei. Cu populatie de 1.3 miliarde de locuitori, India ofera o piata de desfacere cu potential urias, pe care Samsung pare…

- Combinatul de Ingrașaminte Chimice Navodari (CICH), singurul producator roman de ingrașaminte pe baza de fosfor din Romania, țintește dublarea cotei de piața pana la 10% in urmatorii ani, pe fondul creșterii cererii specifice pe piața locala și a investițiilor de peste 1 milion de euro, a anunțat compania.…

- TBI Bank, institutie bancara care opereaza in Romania si Bulgaria, parte a grupului international de credite de consum 4Finance inregistrat in Luxemburg, anunta extinderea operatiunilor in Europa de Vest prin lansarea depozitelor online pe piata din...

- „Piata auto second-hand din Romania este dominata de samsari, iar dealerii auto abia reusesc sa ajunga la 15% cota de piata din totalul tranzactiilor. Dealerii sunt de multe ori in dificultate si castiga greu cota de piata pentru ca atunci cand vinzi masini corecte - kilometri reali, istoric verificabil…

- Compania care deține aplicația de taximetrie Uber vrea sa obțina o marca inregistrata pentru folosirea inteligenței artificiale cu scopul de a afla daca potențialii pasageri sunt sub influența alcoolului.

- Compania de asigurari LEV Ins, din Bulgaria, se pregateste sa intre pe piata din Romania, intr-un parteneriat cu firma suceveana Recrex.Potrivit 1asig.ro, in Bulgaria, Lev Ins este specializata in asigurari RCA, fiindliderul segmentului auto,si vinde anual polite de peste 100 de milioane de euro, ...

- Incepand de astazi, pe Aeroportul Suceava opereaza și compania turca Tailwind Airlines. Anunțul a fost facut de administrația județeana. Noua companie va efectua curse pe ruta Suceava-Bodrum. Pachetele de vacanța spre destinația Bodrum, din Suceava, sunt puse la dispoziție de compania Prestige Tours.…