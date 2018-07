Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a sustinut miercuri o conferinta de presa comuna cu premierul muntenegrean Dusko Markovic, in care a spus ca se bucura sa fie la Pristina, capitala Kosovo, in loc sa spuna Podgorica, care este capitala Muntenegrului. In inregistrarea conferintei prezentata de Guvernul din Muntenegru,…

- O fata in varsta de 16 ani, din Teslui, judetul Olt, eleva a Liceului cu Program Sportiv Slatina, a fost gasita spanzurata sambata dimineata. Fata fusese parasita de iubit si nu a putut trece peste despartire, spun surse din cadrul anchetei, citate de corespondentul MEDIAFAX.

- Nico și soțul ei au parte de o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au gasit «rețeta» perfecta pentru o casnicie puternica și armonioasa și au oferit-o in direct la tv. Vedeta a marturisit ca fac impreuna foarte multe activitați care i-au facut sa fie și mai apropiați, noteaza click.ro. Nico a marturisit…

- Sunet de trambițe, strigate razboinice și scrașnet metalic. Sute de entuziaști din Cehia au participat la reconstituirea bataliei celor patru armate, una dintre cele mai spectaculoase din vestitul roman "Hobbitul" de Tolkien.

- Secretele lui Essam El-Hadary, portarul egiptenilor, cel mai varstnic jucator prezent vreodata la un CM, 45 de ani și 5 luni. Egipt - Uruguay se joaca astazi, de la 15:00, și e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. De azi il bate pe Mondragon. Pastrat in lotul Egiptului la 45 de…

- Ionela Stancioi și Adrian Belu traiesc o frumoasa poveste de iubire despre care vorbesc astazi de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentata de Mirela Vaida, la Antena 1. Ionela...

- Antrenorul Dunarii Calarași, Dan Alexa, știe unde a greșit Nicolae Dica in relația cu Denis Alibec, fotbalist care in sezonul recent incheiat a fost doar o umbra a fotbalistului din precedentul an. Alexa știe cum a reușit Marius Șumudica sa scoata maximul de la atacantul pe care Gigi Becali tocmai l-a…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate (VEZI AICI TOATE DETALIILE). Conform declarației de avere completata in urma cu patru ani, Hanibal Dumitrașcu deține doua apartamente,…