Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, polițiștii din Sighetu Marmației au identificat la volanul unui autoturism un tanar de 27 de ani din municipiu, conducand pe strada 22 Decembrie. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca permisul de conducere oferit spre control, prezinta suspiciuni privind autenticitatea.…

- Marti, polițiștii din Sighetu Marmației și Șomcuta Mare au depistat doi conducatori auto in varsta de 41 și 69 de ani din Sighetu Marmației și Finteușu Mare. In urma testarii cu aparatul etilotest, celor doi le-au rezultat valori de 0,41 și 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ambilor barbați le-au…

- Olimpiada Naționala de Italiana aduce noi premii Colegiului Național “Dragoș Voda” (CNDV) Sighetu Marmației prin elevii: Floro Denis Samuel (clasa a XI-a G) – Mențiune (locul IV), Oprișan Cristian Gabriel (clasa a XII-a C) – Mențiune Speciala, Musti Riccardo Nicholas (clasa a VII-a) – Mențiune Speciala.…