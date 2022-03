O elevă din Ucraina învaţă în Craiova Elevii si prescolarii refugiati din Ucraina se pot inscrie la scolile si gradinitele din Romania. Si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj primeste cereri pentru inscrierea prescolarilor si a elevilor care provin din zona conflictului armat, pentru care se solicita calitatea de audient in unitațile de invațamant din municipiul Craiova și județul Dolj. Deja este o eleva din Ucraina care frecventeaza cursurile unui colegiu de prestigiu din Craiova. Elevii sunt inscriesi ca audienti O singura eleva, refugiata din calea razboiului din Ucraina in Dolj, a cerut sa se inscrie la scoala in Craiova. Fata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

