- Doi tineri s-au stins din viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. Tragedia a avut loc pe o șosea din Dambovița. Șoferul a murit pe loc, iar medicii au intervenit in ajutorul tinerei, dar nu a supraviețuit. Pe bancheta din spate a autoturismului se aflau și doi copii, ambii de 13…

- O adolescenta in varsta de 17 ani a fost batuta cu bestialitate, chiar de catre parinții sai. Tanara de naționalitate romana, stabilita in Italia alaturi de parinți, a inceput o relație cu un baiat de aceeași varsta cu ea, insa acest lucru nu a fost pe placul celor care i-au dat viața, așa ca parinții…

- O eleva de 16 ani din Costești, județul Argeș, a murit dupa ce i s-a facut rau la școala. Eleva le-ar fi spus colegilor ca se simte rau și acuza o durere de cap, inainte de a leșina in baia școlii. Adolescenta se afla la orele de curs, la liceul din Costești, cand a inceput […] Source

- Fata de 15 ani a fost lovita cu pumnii și picioarele de catre colegele ei. Totul ar fi inceput din cauza unui baiat. Agresoarele minore au injurat-o și au bruscat-o de mai multe ori.Intr-o filmare care a ajuns și pe internet se observa cum victima le implora pe agresoare sa o lase in pace, insa fara…

- Este ancheta la o școala din județul Maramureș, dupa ce o eleva de 8 ani a fost lovita de o fosta invațatoare. Femeia ținea locul unui alt cadru didactic, ea fiind pensionara. Dupa acest incident, fata refuza sa mai mearga la școala.

- „Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au fost sesizați cu privire la un incident care s-ar fi derulat într-un mijloc de transport elevi, care se deplasa în comuna Florești. Din relatarile minorei și ale reprezentantului…