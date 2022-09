Stiri pe aceeasi tema

- Ioana, o eleva de 17 ani, a dat in judecata Ministerul Educației pentru a-și primi bursa sociala inapoi, pe care o folosea pentru plata transportului. ”Ioana are 17 ani, este eleva la Colegiul Național "Mihai Eminescu" și locuiește in comuna Agigea, unde nu exista niciun liceu. Din aceasta cauza,…

- Bursa sociala pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate a fost eliminata de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, relateaza Edupedu.ro. Decizia de a elimina dintre beneficiarii burselor de ajutor social toți elevii din mediul rural…

- Elena Udrea ar putea scapa de toate dosarele aflate pe rolul Parchetelor sau instanțelor din Romania. Ajutorul nesperat i-a venit fostului ministrului din partea unei judecatoare a Curții de Apel București (CAB), și nu din partea avocaților așa cum era de așteptat. Marți, la dezbaterile in dosarul…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști. Trei…

- Judecatorii din Constanța i-au anulat amenda Inalt Prea Sfințitului Teodosie, primita in pandemie ca urmare a nerespectarii restricțiilor de atunci. Conform avocatului Adrian Cuculiș, IPS Teodosie fusese amendat de 3 ori, una dintre ele fiind pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu. Pentru…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- Letonia va primi 63 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru a intari protectia frontierei cu Belarusul, transmite dpa. Ministerul de interne de la Riga a anuntat ca ajutorul financiar va fi folosit pentru paza frontierei externe a Uniunii Europene cu ajutorul unor mijloace moderne de supraveghere.…

- Potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro., 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00. Este vorba despre noua elevi din București, trei din Cluj, doi din Constanța…