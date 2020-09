Stiri pe aceeasi tema

- O eleva a Scolii numarul 14 din Ploiesti a fost diagnosticata cu COVID-19, cursurile la clasa fiind suspendate si trecute in sistem online timp de 14 zile, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Prahova, Aurel Graur.Potrivit acestuia,…

- Elevii unei scoli din judetul Olt fac cursuri exclusiv online dupa aparitia unei caz de COVID-19 in randul cadrelor didactice, iar alti 20 de dascali au intrat in izolare, dupa ce cu totii au participat la un consiliu profesoral. Masura este valabila timp de o saptamana, informeaza News.ro.Prefectura…

- "Online-ul nu este decat o solutie complementara, adica adaugam la fata-in-fata acest sistem de tip online, daca l-am avea pus la punct. Dar nu putem vorbi de punere la punct, pentru ca nu avem o platforma educationala. Exista un proiect, dar nu a inceput de un an de zile, nu stiu ce au asteptat…

- Conform deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati, vor ramane inchise, fiind in scenariul rosu, gradinita cu program saptamanal nr. 32 din municipiul Galati unde personal din cadrul unitatii a fost confirmat cu infectie cu coronavirus, dar si Scoala gimnaziala Constantin Paunescu…

- Cursurile ar putea incepe fizic numai din octombrie, iar in luna septembrie elevii sa faca școala online, conform unor cereri facute de medicii epidemiologi.”Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online -…

- Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure “conexiunea la internet a tuturor școlilor”. Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde…

- Ministerul Sanatații propune 2 sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la școala și altul de ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie 2020, scrie site-ul specializat Edupedu.ro. Marea noutate propusa de Ministerul Sanatații consta in renunțarea la decizia unica…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, sustine ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Ministrul Educatiei spune ca e luat in calcul si scenariul in care cursurile se vor desfasura exclusiv online, transmite Digi24."Am analizat modalitațile in care am putea redeschide unitațile…