O elevă de 16 ani a murit la școală. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă O eleva de 16 ani de la o școala din Costești, judetul Arges, a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau, a acuzat dureri puternice la cap și a leșinat. Echipajul medical sosit la școala a gasit-o pe copila in stare de inconștiența și, din pacate, aceasta nu a mai raspuns la manevrele de […] The post O eleva de 16 ani a murit la școala. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O adolescenta in varsta de 16 ani din orasul Costesti, judetul Arges, a murit, joi, dupa ce i s-a facut rau la scoala, politistii deschizand o ancheta in acest caz. „In ziua de 14 octombrie a.c., politistii (…) au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca o eleva a unei unitati de invatamant din…

- Poliția din județul Argeș a deschis o ancheta, dupa ce, joi, o adolescenta in varsta de 16 ani din orașul Costești a murit, dupa ce i s-a facut rau la școala, in timpul orelor, informeaza Agerpres . Fata a acuzat o stare de rau, apoi a intrat in stare de inconștiența, iar in ciuda manevrelor de resuscitate…

- O eleva din Arges careia i s-a facut rau la scoala si a fost dusa de urgenta la spital a murit, in ciuda eforturilor depuse de medici de a o resuscita, anunța Antena 3. Adolescenta in varsta de 16 ani s-a simtit foarte rau in timp ce era la orele de curs, la liceul din Costesti. Eleva…

