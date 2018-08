Stiri pe aceeasi tema

- Marilen Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, coordonatorul Comisiei de Educație a PNL, spune cu referire la cazul olimpicului de clasa a X-a din Suceava: „Cazul elevului de clasa a X-a de la Colegiul National „Stefan cel Mare" din Suceava nu este izolat. Apar tot mai multe semne ca administrația…

- Parohia Mirauti, in parteneriat cu Colegiul National „Stefan cel Mare" si Scoala Postliceala Christiana – Suceava, organizeaza sambata, 16 iunie, la ora 10:00, la Casa praznicala – sala mare, cursul „Invata sa salvezi o viata!", curs de prim ajutor: stop ...

- Liceeni, studenti, parinti de adolescenti si profesori deopotriva sunt invitati la vizionarea piesei „Pisica verde", de Elise Wilk, pusa in scena de teatrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava, Fabulinus. Piesa, care marcheaza si debutul ca regizor al actorului Teatrului ...

- Eduard Dumitrescul si Bogdan Rusu, liderii promotiei 2018 a clasei de gimnaziu de la Colegiul National „Stefan cel Mare" Suceava, ambii multipli olimpici si cu toate mediile de 10 in cei patru ani, au fost recompensati cu cea mai inalta distinctie a institutiei - Diploma si Placheta de ...

- Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava a gazduit recent cea de-a XVI-a editie a Concursului de matematica al Centrelor de Excelenta "Catalin Tigaeru", competitie adresata elevilor din clasele V-XI, ce a reunit peste 100 de elevi pasionati de matematica din județele Bacau, ...

- Trei elevi din judet vor reprezenta Romania in cadrul unor competitii de nivel international, acestia fiind deja selectionati in loturile nationale ale competitiilor.David Corneliu Turturean, elev in clasa a IX-a la Colegiul „Stefan cel Mare" Suceava, va participa atat la Olimpiada de ...