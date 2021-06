Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți care s-au angajat in traversarea strazii regulamentar, pe trecerea de pietoni, o trecere nesemaforizata, au fost pur și simplu spulberați de o mașina. Barbatul a fost aruncat la cațiva metri distanța. Victimele sunt un barbat de 50 de ani si o femeie de 47 de ani, sot si sotie. Trecatorii au…

- Accident tragic in Odesa. Doua persoane au decedat dupa ce automobilul in care se aflau s-a lovit de un stalp și s-a rupt in doua. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Incident șocant in Argeș. O fata de 13 ani este internata in stare grava dupa ce a fost batuta chiar de tatal sau. De același tratatment a avut parte și mama fetei. Femeia are o mana rupta și mai multe rani la cap.

- Imagini socante intr-un cartier din orasul Sankt Petersburg, Rusia. O femeie si un barbat au cazut de la etajul trei al unei cladiri dupa ce balustrada balconului a cedat. In acel moment, cei doi se bateau. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Un cetațean a surprins imagini de groaza in zona Campușel, din Parcul Național Retezat. Cadavrele unor caini au fost ambalate in saci de plastic și aruncate la voia intamplarii, chiar langa un camping frecventat de turiști. „Oameni și fapte…fapte deplorabile din pacate. Nu cred ca se…

- Imagini șocante au fost transmise in direct de Televiziunea Publica Kan din timpul mișcarilor de strada. Un șofer, care le-a parut protestatarilor israelieni ca este arab, a fost scos cu forța din mașina, inconjurat de zeci de barbați și lovit cu salbaticie, potrivit Times of Israel. In imagini se observa…

- Un nou scandal in Statele Unite dupa publicarea inregistrarii in care poliția impușca mortal un copil de 13 ani. Incidentul a avut loc la sfarsitul lunii martie, intr-un cartier din Chicago, cu o populatie majoritar hispanica.

- Imagini socante au fost surprinse, sambata, pe raza localitatii Visina. Un barbat de 63 de ani, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat de 28 de ani.