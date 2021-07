O elevă a primit nota 3 la matematică la Evaluarea Națională, iar după contestație a primit 8,25. Cu s-a întâmplat O eleva din Galați a primit nota 3 la matematica la examenul de Evaluare Naționala și a facut contestație, iar nota revizuita a fost 8,25. Potrivit inspectorului general din Vrancea, la baza notarii greșite ar fi stat „o eroare de borderou”, transmite Agerpres. Peste 20.000 de contestații au fost depuse la Evaluarea Naționala 2021, iar dintre acestea, in cazul a 18.000 de lucrari notele au fost modificate. “Am primit o sesizare de la Comisia judeteana de evaluare a judetului Galati care ne-au sesizat o diferenta foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. Dupa ce am primit in cursul zilei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

