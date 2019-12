Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de perchezitii au loc miercuri dimineata intr-un caz de frauda la Universitatea ”Spiru Haret”, in Bucuresti si in judetele Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures, 13 dintre ele fiind la sedii ale institutiei…

- Miercuri, 18 decembrie procurorii DIICOT – Structura Centrala si ofițeri de poliție judiciara efectueaza 76 percheziții in București și județele Brașov, Bistrița-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dambovița, Botoșani, Cluj și Mureș, dintre care 13 la sediile…

- In perioada 14.11.2019 - 23.11.2019, se vadesfasura untransport cu depasiri pe traseul : Recea( jud. Mures) - DN15 - A3 - DN1 - Turda - DN1 - Cluj (V.CE) - DN1C - DEJ - DN17 - Bistrita (V.BN) - DN17 - Vatra Dornei - D17 - Campulung Moldovenesc - DN17 - GuraHumorului - DN17 - Suceava (VO2P) - DN2 - Siret…

- Cu patru victorii din tot atatea meciuri disputate in Divizia A1, maximum de puncte și un singur set pierdut, Volei Alba Blaj va avea in aceasta luna doua partide in grupele Champions League, nivel la care evolueaza pentru a 4-a oara. Astfel, formația condusa de Darko Zakoc va debuta in grupa D marți,…

- FOTO – Arhiva In perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, se va desfașura un transport agabaritic cu depașiri pe ruta Recea – Siret PTF, care va trece și prin municipiul Dej. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, transportul va strabate urmatoarele drumuri: Recea (județul…

- In perioada 31.10.2019 - 09.11.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Recea (judetul Mures) - DN15 - A3 - DN1 - Turda - DN1 - Cluj (varianta de ocolire Cluj - Est) - DN1C - DEJ - DN17 - Bistrita (varianta de ocolire Bistrita) - DN17 - Vatra Dornei - D17 - Campulung Moldovenesc -…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Alba, Brasov, Mures, Sibiu, Bacau, Galati, Vrancea, Iasi, Vaslui, Covasna, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud si Harghita, se va semnala ceata, fenomen care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si, izolat, sub 50…