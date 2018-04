O editie princeps a cartii "The Birds of America", de John James Audubon, una dintre cele mai renumite lucrari de istorie naturala din lume, estimata la 12 milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in luna iunie la New York, au anuntat miercuri reprezentantii casei Christie's, citati de Reuters. Aceasta carte din secolul al XIX-lea contine peste 400 de ilustratii colorate manual, reprezentand 1.037 de pasari, este una dintre cele doar 13 volume complete din acea editie care au supravietuit pana in zilele noastre si care se afla in proprietatea unor…