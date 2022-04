Stiri pe aceeasi tema

- Stațiile electrice private, proiectul himera al Primariei Craiova. Proiectul municipalitații de a pune la dispoziția șoferilor care dețin vehicule electrice stații de reincarcare pare o utopie, in forma in care se dorește implementarea lui. Este vorba de cele noua stații de incarcare a autovehiculelor…

- Vanzarile de automobile electrice noi pe piata din Franta le-au depasit, pentru prima data in istorie, pe cele cu motoare pe benzina in primul trimestru, un punct de cotitura pentru vehiculele cu emisii reduse in contextul preturilor ridicate la pompa si al subventiilor guvernamentale pentru modelele…

- In Europa s-au vandut luna trecuta 87.000 de mașini full-electrice, cele mai cautate fiind Model 3 și Model Y de la Tesla. Dacia Spring nu a mai prins top 10. Vanzarile de mașini electrice au crescut cu 77% fața de anul trecut, iar asta se intampla mai ales fiindca au aparut mai multe SUV-uri, arata…

- Romanii incep sa realizeze cat de sufocata este tara noastra de poluarea creata de masinile clasice care consuma foarte mult combustibil, iar acest lucru a putut fi observat mai ales zilele trecute cand romanii au luat cu asalt benzinariile din intreaga tara. Tocmai de aceea, multi cetateni au inceput…

- Mercedes-Benz a anuntat ca va prioritiza vanzarile de masini premium si vehicule electrice in 2022 si va extinde relatiile cu producatorii de cipuri, pentru a avea mai mult control privind lantul de aprovizionare, pe fondul deficitului global de semiconductori. “Ne concentram pe eficienta costurilor…

- Mașinile electrice sunt la mare cautare atat in Europa, cat și in țara noastra. Dovada stau vanzarile de la noi care au avut o creștere de 118% in 2021 fața de anul anterior. Statul incurajeaza din plin acest lucru prin programul Rabla, doar ca și de aceasta data de lovim de un mare minus și anume lipsa…

- Conform datelor oferite de platforma Lektri.co, piața pentru mașini electrice a ajuns la cifre record anul trecut, depașind numarul total de astfel de modele vandute in ultimii 10 ani la un loc. Practic, in 2021 s-au vandut un total de 6.831 de mașini electrice, comparatic cu 3.134 in 2020. Numai in…

- Vanzarile de mașini electrice in Europa au depașit pentru prima data modelele diesel in decembrie. Șoferii continua sa aleaga vehicule subvenționate cu zero emisii in detrimentul celor care depind de combustibil. Mai mult de o cincime dintre mașinile noi vandute pe 18 piețe europene, inclusiv Marea…