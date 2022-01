O economie blocată nu poate trăi cu Covid Trebuie sa invațam sa traim cu virusul – este noua marota a oficialilor din sanatate și a multor guvernanți. Dar economia nu funcționeaza așa. Varianta Omicron, in creștere, complica redresarea unei economii mondiale care continua sa fie devastata de haosul lanțului de aprovizionare și de absenteismul lucratorilor. Supermarketurile se lupta sa aprovizioneze rafturile pe fondul […] The post O economie blocata nu poate trai cu Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

