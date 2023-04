Stiri pe aceeasi tema

- In Exmouth, o localitate din extremitatea nord-vestica a Australiei, astronomii si-au parcat rulotele, si-au instalat telescoapele si si-au pus ochelari de protectie pentru a privi Luna care „aluneca” in fata Soarelui in timpul acestei eclipse totale.

- O eclipsa hibrida de soare, care a putut fi observata in Australia, Indonezia și Timorul de Est, a avut loc in aceasta dimineața, atragand mii de pasionați de astronomie in punctele in care Soarele a fost acoperit in totalitate, scrie BBC.

- Joi, 20 aprilie, are loc o eclipsa solara hibrida rara. Prognozele meteo arata foarte bine pentru Perth, Australia, una dintre locațiile care vor putea asista la acest spectacol. Eclipsa va incepe la ora 21:36 p.m.

- Eclipsa solara hibrida care va avea loc maine pe cer se va transforma dintr-o eclipsa solara totala intr-o eclipsa anulara, respectiv intr-una inelara, in forma de inel, pe masura ce umbra Lunii se deplaseaza pe suprafața Pamantului. Ultima eclipsa solara hibrida a avut loc in 2013, va avea loc in 2031.…

- Prima eclipsa de Soare a acestui an se petrece pe data de 20 aprilie cand Luna noua ajunge in zodia Berbecului. Din Europa și din Romania nu este vizibila prima eclipsa de Soare din 2023, dar ea influențeaza puternic destinul nativilor din șase zodii. Prima eclipsa de Soare din 2023 este una cu totul…