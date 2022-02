Stiri pe aceeasi tema

- Școlile au obligația sa ii inscrie la școala pe toți copiii, inclusiv pe cei care nu au un cod numeric personal (CNP) și, din aceasta cauza, un certificat de naștere sau act de identitate. Masura ar fi trebuit sa se aplice din 2019, insa abia acum au fost publicate normele metodologice in Monitorul…

- Mai multe familii din Romania și-au retras copiii de la școala și i-au trecut in sistem „homeschooling”. Este vorba preponderent despre „copii ai caror parinți se regasesc in zona cultelor neoprotestante”, potrivit inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Acesta spune ca „la nivelul…

- O familie cu trei copii din Romania s-a mutat definitiv in Zanzibar. Au mers prima data in vacanța, sa vada cum e, le-a placut atat de tare, incat au considerat ca cea mai buna alegere este sa se stabileasca pe meleagurile de vis pentru totdeauna. Iata care este povestea lor de viața și cum se descurca…

- O informație cutremuratoare s-a aflat, in contextul comunicarii celor mai recente cifre cu privire la situația COVID la nivel național. Joi, 3 februarie, s-a anunțat in informarea oficiala venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) ca, in ultimele 24 de ore, ca au fost raportate 111 decese ale…

- Elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in contextul numarului mare de infectari din scoli. Copiii din Romania au platit mult prea mult si e dificil acum sa recupreze perioadele de suspendare…

- Andrew Kinsel a ajuns pentru prima data in Ucraina in 1992. Tot in acel an trecuse si prin Romania. A ales sa se stabileasca la Kiev, acolo unde are o firma si locuieste cu sotia si cele doua fete. Nu vrea sa paraseasca Ucraina, chiar daca ambasada SUA a recomandat acest lucru. El spune ca viata merge…

- Primaria Copiilor: Elevii de la școala din Ciugud iși aleg primarul și consilierii locali. Vor avea buget pentru proiecte Copiii din Ciugud iși aleg in aceasta perioada primarul, viceprimarul și consilierii locali. Este vorba despre proiectul derulat la școala din comuna, denumit „Primaria Copiilor”.…

- In județul Mureș zeci de scrisori trimise la adresa lui Moș Craciun au fost preluate de ajutoarele Moșului. Printre ei, și o tanara de 21 de ani, aleasa cea mai frumoasa femeie din Romania. In curand va reprezenta țara noastra la cel mai important concurs de frumusețe din lume. "Draga Moș Craciun, ma…