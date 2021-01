Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din oameni de stiinta condusa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a investiga originile pandemiei de COVID-19 va petrece aproximativ o luna in orasul chinez Wuhan, intre care doua saptamani in carantina, a declarat miercuri un membru al misiunii, relateaza Reuters. Hung Nguyen,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat luni ca misiunea sa care va investiga originile pandemiei de COVID-19, asteptata sa soseasca in China in aceasta saptamana, nu are drept scop gasirea unui vinovat, informeaza AFP preluat de agerpres. "Este vorba despre a intelege originile pandemiei,…

- Un an de la primul deces al unui pacient chinez infectat cu noul coronavirus s-a implinit luni, cand autoritatile de la Beijing au anuntat ca vor permite unei echipe a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – formata din experti internationali – sa se deplaseze la Wuhan, epicentrul pandemiei. OMS solicitase…

- La 11 ianuarie 2021 se implineste un an de la declararea primului deces provocat de noul coronavirus in China, relateaza Agerpres. Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la 11 ianuarie 2020 a fost raportat primul deces, la acea data fiind 41 de cazuri confirmate in aceasta tara. Agentia…

- Echipa internationala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata cu anchetarea originii virusului care a provocat pandemia va merge in regiunea chineza din Wuhan, unde a izbucnit epidemia, fara a fi „supervizata” de Beijing, a asigurat vineri un responsabil al agentiei, scrie AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete internationale privind…

- Organizația Mondiala a Sanatații dorește sa reconstuiasca scenariul debutului pandemiei de Covid-19. O echipa de cercetatori o sa fie trimisa luna viitoare la Wuhan pentru a analiza condițiile in care SARS – CoV – 2 a aparut și modul in care acesta s-a transmis de la animal la om. Experții vor sa afle…