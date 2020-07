Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, Romania este pe primul loc in Europa la numarul de cazuri noi raportate și pe locul 14 la nivel mondial, dupa ce miercuri au fost raportate 555 de noi cazuri de Covid-19. Capitala și județele Dambovița, Argeș, Brașov și Prahova sunt acum cele mai periculoase. Noi focare incep sa apara…

- Alte cinci decese ale unor persoane confirmate cu coronavirus au fost anuntate, sambata, de autoritati. Bilantul a ajuns astfel la 1.253 de morți. Doua dintre victime sunt din București, iar celelalte trei din Iași, Ilfov și Brașov. Toate victimele raportate aveau și alte patologii. Deces 1249 Femeie,…

- Inca 8 decese cauzate de COVID-19 au fost anuntate de autoritati in Romania in aceasta seara, ridicand bilantul zilei la 13 – aproape la fel ca ieri -, iar pe cel general la 1248. Ultimele victime aveau intre 53 si 89 de ani si erau din judetele Sibiu, Botosani, Brasov si Suceava. Toti sufereau si […]…

- O asistenta medicala in varsta de 58 de ani, de la Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani, care fusese confirmata cu coronavirus, a murit in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Municipal Dorohoi. Cu cateva zile in urma asistenta a fost declarata vindecata de Covid-19. Decesul cadrului…

- Numarul de decese din cauza coronavirusului a ajuns la 876, dupa raportarea in urma cu cateva minute a alte 12 decese in Romania, transmite GCS. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Condoleanțe familiilor. Deces 865 Femeie, 88 ani, județ Brașov.Data confirmare: 21.04.2020.Data deces: 05.05.2020.Comorbiditați:…

- Maria Elena Casoni, asistenta medicala care iși desfașoara activitatea in cadrul SMURD Targu-Mureș, a facut parte dintr-o echipa medicala care s-a deplasat in Italia, in perioada 7-25 aprilie, pentru a oferi sprijin medicilor italieni greu incercați de pandemia Covid-19 care face ravagii in ”Peninsula”.…

- Printesa Sofia a decis sa se alature personalului medical pentru a ajuta pacientii cu coronavirus. Printesa Sofia a Suediei a facut un curs medical ca sa lucreze in spital, iar de vineri a inceput sa lucreze cu cadrele medicale, scrie Mediafax.Epidemia de coronavirus a afectat si Suedia, tara…