O echipă importantă din Spania va relua antrenamentele - Real Madrid ia în calcul această variantă Real Madrid lucreaza de mai mult timp la un plan prin care jucatorii lui Zinedine Zidane sa poata sa revina la antrenamente în maxima siguranta, anunța Marca. De asemenea, Real Sociedad, a patra clasata în La Liga, a anuntat ca echipa se va reuni marți.

Sociedad, de marți la "munca"



Real Sociedad, clubul din La Liga, a anutat ca marti, jucatorii formatiei din San Sebastian, care au suferit o reducere salariala de 20%, urmeaza sa îsi reia antrenamentele pe teren. Presa din Spania noteaza ca sunt si alte echipe din Primera Division care discuta despre posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

