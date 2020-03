Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, aflat in prezent in Penitenciarul Rahova, va fi mutat, saptamana viitoare, in Penitenciarul Slobozia. Cererea transmisa Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) i-a fost, in cele din urma, aprobata.

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, luni, un proiect de ordin care prevede majorarea normelor de hrana pentru detinuti, ca urmare a cresterii indicelui preturilor de consum cu peste 5%. Potrivit referatului de aprobare, legea prevede ca valoarea financiara a normelor de hrana ale persoanelor…

- In data de 20 ianuarie 2020, la sediul instituției, Penitenciarul Satu Mare a realizat Evaluarea activitații desfașurate in anul 2019. La eveniment, au participat reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate la Penitenciarul Satu Mare…

- In ziua de 21 ianuarie 2020, incepand cu ora 12.00, la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna a avut loc sedinta de bilant al activitatilor desfasurate in anul 2019. La aceasta activitate au fost invitati sa participe, alaturi de personalul Scolii, reprezentantul Administratiei…

- Ziua de Craciun va fi sarbatorita cu o masa festiva și la penitenciarele din Romania. De sarbatori, deținuții vor avea parte de diverse activitați specifice acestor zile, dar și de un meniu special.Conform Compartimentului de Comunicare si Mass-Media a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, de…

- Penitenciarele Jilava, Rahova, Mioveni si Gaesti au fost verificate inopinat de catre echipe de la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a anuntat duminica un comunicat al ANP, scrie Agerpres.Echipe de specialisti de la nivelul aparatului central al Administratiei…

