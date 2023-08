O echipă de experţi a Comisiei Europene va vizita România pentru a discuta modalităţile de sporire a capacităţii coridorului Dunării O echipa de experti a Comisiei Europene va vizita Romania in perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitatile de sporire a capacitatii coridorului Dunarii, anunta CE printr-un comunicat preluat de Agerpres. Comisia Europeana a instituit o platforma comuna de coordonare privind exporturile din Ucraina, pentru a colabora indeaproape cu tari printre care Romania, Moldova si Ucraina, in vederea imbunatatirii tranzitului si a fluxului de marfuri dinspre si inspre Ucraina de-a lungul culoarelor de solidaritate. Platforma functioneaza bine in ceea ce priveste solutiile practice de eliminare a blocajelor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Comisiei Europene va vizita, maine si poimaine, Romania pentru a discuta despre cum poate fi marita capacitatea de export a cerealelor ucrainene pe Dunare, dupa ce Rusia a parasit Initiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagra si ameninta transporturile civile maritime. Echipa de…

- O echipa de experți a Comisiei Europene viziteaza Romania in perioada 1-2 septembrie pentru discuții privind sporirea tranziției cerealelor din Ucraina prin coridorul Dunarii. Intalnirea are loc pentru imbunatațirea tranzitului și a fluxului de marfuri dinspre și inspre Ucraina de-a lungul culoarelor…

- ”Comisia Europeana a instituit o platforma comuna de coordonare privind exporturile din Ucraina, pentru a colabora indeaproape cu tari printre care Romania, Moldova si Ucraina in vederea imbunatatirii tranzitului si a fluxului de marfuri dinspre si inspre Ucraina de-a lungul culoarelor de solidaritate.…

- O echipa de experți a Comisiei Europene viziteaza Romania in perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitațile de sporire a capacitații coridorului Dunarii. Comisia Europeana a instituit o platforma comuna de coordonare privind exporturile din Ucraina, pentru a colabora indeaproape cu țari printre…

- Statele Unite ale Americii au promis asistența financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis,…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Retragerea Rusiei din acordul cu cereale și atacurile asupra infrastructurii portuare au starnit ingrijorari cu privire la securitatea alimentara in Africa, unde aproximativ jumatate dintre țari importa mai mult de o treime din graul lor din Ucraina și Rusia și o presiune crescuta asupra „zonelor…