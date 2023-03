Stiri pe aceeasi tema

- Tech-X, echipa de robotica a Colegiului Național „Dragoș Voda” din Sighetu Marmației, a terminat competiția naționala pe locul 6, in competiția in care s-au adunat la start la București peste 170 de echipe din Romania și de peste hotare. In etapa finala, desfașurata intre 3 și 5 martie la Sala Polivalenta…

- Uitați-va la chipurile lor și nu mai este nevoie de cuvinte! Trei zile de emoție intensa, competiție, adrenalina și fair-play la București, unde se intalnesc tinerii pasionați de robotica, viitorii ingineri de inteligența artificiala din Romania și din lume! Este vorba despre First Tech Challenge –…

- BRD FIRST Tech Challenge Romania este cea mai mare competiție de robotica dedicata liceelor din Romania, organizata de Asociatia Nație prin Educație in parteneriat cu BRD Groupe Societe Generale, aceasta adera la valorile organizației internaționale FIRST și, in afara de a-i ajuta pe elevi sa-și dezvolte…

- FOTO| Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia, premiul Think Award locul 1 la competiția regionala din București. S-a calificat la etapa naționala FOTO| Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia, premiul Think Award locul 1 la competiția regionala din București. S-a calificat la etapa naționala Echipa de…

- FOTO: Performanța pentru echipa Rubix a Colegiului ”I.M. Clain” Blaj. Locul 3 și calificare la competiția naționala de robotica Echipa de robotica RUBIX a Colegiului Național ”Inochentie Micu Clain” din Blaj a obținut locul trei la cea mai importanta categorie de premii, Inspire Award, a competiției…

- In ziua de 14.02.2023, 16:25:26 ora Romaniei , s a produs in OLTENIA, DOLJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adancimea de 5 km.Cutremurul s a produs la 28km N de Craiova, 86km V de Pitesti, 139km S de Sibiu, 176km V de Ploiesti, 180km V de Bucuresti, 183km SV de Brasov, 187km NV de Ruse, 208km…

- Centrul de zi pentru varstnici din Municipiul Satu Mare, instituție din subordinea DAS situata pe Aleea Jiului nr. 64, a fost desemnat model de buna practica in domeniul furnizarii de servicii sociale adresate persoanelor varstnice. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a organizat concursul “Exemple…

- In ziua de 07 Decembrie 2022, la ora 03:49:39 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 143km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 115km S de Bacau,…