- O echipa de oameni de stiinta din Israel a dezvoltat o noua tehnologie bazata pe inteligenta artificiala pentru depistarea minciunilor prin intermediul miscarilor muschilor faciali, a anuntat saptamana aceasta Universitatea din Tel Aviv (TAU), informeaza Xinhua. Noua tehnologie ar putea contribui…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea de Știința și Tehnologie din China afirma ca creat a un procesor cuantic supraconductor cu 66 de quibiți funcționali care, cand a primit o sarcina complexa, a completat-o in doar o fracțiune din timpul necesar celor mai puternice supercalculatoare dezvoltate…

- Un consum sporit de alimente ultra-procesate creste riscul de a dezvolta hipertensiune arteriala, conform unui studiu realizat in Israel, a anuntat Universitatea din Haifa (UH). Studiul a constatat de asemenea ca alimentele ultra-procesate cresc riscul de exces de grasimi in singe (hiperlipidemie),…

- Treisprezece caini au fost uciși in Vietnam pentru ca stapanii lor au fost depistați cu COVID-19. Aceasta decizie a autoritaților a a starnit proteste in presa si pe retelele de socializare, scrie agentia DPA. Proprietarii cainilor, un cuplu, au parasit provincia Long An catre provincia Ca Mau in incercarea…

- A inceput vaccinarea personalului didactic, auxiliar, nedidactic si a studentilor UMFST Targu Mures care opteaza pentru administrarea dozei 3. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" organizeaza, incepand de azi (vineri 8 oct.) și pina duminica 10 oct. intre orele…

- Cercetatorii din Marea Britanie au descoperit ca stejarii maturi isi extind rata de fotosinteza ca raspuns la cresterea nivelului de CO2. Experimentul a fost realizat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Birmingham, intr-un laborator in aer liber plasat intr-o padure cu arbori batrani. Acestia…

- Cercetatorii au descoperit o noua boala genetica rara ce afecteaza copiii, anunțând totodata un posibil tratament pentru aceasta prin administrarea unui medicament în timpul sarcinii pentru a preveni mutația genetica ce cauzeaza „Sindromul Zaki”, relateaza MedicalXpress.Oamenii…