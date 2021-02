Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii produc masline murate de mult mai mult timp decat s-a crezut pana acum, potrivit unor descoperiri date publicitatii marți de Universitatea Haifa din Israel, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- O inscripție in limba greaca veche de 1500 ani, care cuprinde mentiunea „Hristos nascut din Maria”, a fost descoperita in satul et-Taiyiba din Valea Iezreel. Descoperirea a fost facuta la finalul lunii ianuarie in timpul unor sapaturi arheologice efectuate de Autoritatea pentru Antichitați din Israel.…

- Cercetatorii de la o universitate din sudul Braziliei au anuntat ca au depistat pacienti infectati simultan cu doua tulpini diferite ale noului coronavirus, scrie Agerpres, citand Reuters. Descoperirea confirma ingrijorarile legate de numarul in crestere de variante aflate in circulatie in aceasta tara.

- O echipa internationala de arheologi a descoperit cea mai veche pictura rupestra cunoscuta pana in prezent in lume: reprezentarea in marime naturala a unui porc mistret, realizata in urma cu 45.500 de ani in Indonezia, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Și girafele sufera de nanism. Suna paradoxal, dar așa-numita displazie scheletica - care afecteaza creșterea osoasa - afecteaza și cele mai inalte mamifere de pe Pamant. Girafele ating o inalțime medie de 4,88 metri, din care 1,83 metri sunt numai picioarele. Dar oamenii de știința au gasit exemplare…

- Alerta in București, dupa ce un bebeluș a fost descoperit, marți seara, pe o strada din Capitala de catre o femeie, au declarat surse judiciare pentru Ziarul Libertatea. Copilul se afla intr-o punga și prezenta semne vitale.Descoperirea a fost facuta, marți seara, de catre o femeie din București care…

- O echipa de cercetatori britanici a descoperit cinci gene asociate formelor grave de COVID-19 si a sugerat potentiale tratamente, potrivit unui studiu publicat de revista Nature. Cercetarea, realizata prin studierea ADN-ului a circa 2.700 de pacienti din unitatile ATI in Regatul Unit, ofera indicii…

